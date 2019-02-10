DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

  12.00-14.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve  Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katılacak

12.00-14.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katılacak

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