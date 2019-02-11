DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Kartal'da çökme ve yıkım ile ilgili gelişmeler takip ediliyor

11.30-13.25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da binanın çökmesi sonucu yaralananları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edecek, Dr. Mehmet Öz'ün vefat eden babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz'ün Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

