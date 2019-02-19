DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

18.00/20.00 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6.

18.00/20.00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

18.30
İBB Başkanı Binali Yıldırım, Arap Derneği ile Arap Topluluğu Birliği işbirliğiyle düzenlenen Arap Buluşmasına katılacak. Fatih Ali Emiri Kültür Sarayı

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
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