DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30/09.00-21.30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak. Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya,
Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşecek.
10.00
AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da ve Maltepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.
10.00
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Beldeiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım çözümleri adlı basın toplantısı düzenleyecek. The Marmara Otel Taksim
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