HABER

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

09.30/09.00-21.30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6.

09.30/09.00-21.30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak. Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya,
Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşecek.

10.00
AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da ve Maltepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.

10.00
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Beldeiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım çözümleri adlı basın toplantısı düzenleyecek. The Marmara Otel Taksim

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

Hatay'da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi

Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer'de toprak kayması

Aracın bagajından aslan başı heykeli çıktı!

Polisler bile şaştı! Aracın garajından çıktı

Denizli'de korkutan anlar!

Denizli'de korkutan anlar!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.