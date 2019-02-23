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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak 14.00  - Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Sarıyer'de sürdürecek.

11.00
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak

14.00
- Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Sarıyer'de sürdürecek.

10.00
- Ekrem İmamoğlu, Fatih Akgün Otel'de gerçekleştirilecek olan Trabzon Dernekleri buluşmasına katılacak.

14.00
- İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Tüyap Fuar Merkezi 8.hall

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