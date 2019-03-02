DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

16.00 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrampaşa Kaymakamlığında Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki "Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması" programına katılacak.

16.00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrampaşa Kaymakamlığında Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki "Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması" programına katılacak.

10:00
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Pendik'te devam edecek.

11.00
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü beldiye başkanı adayı Mehmet Murat Çalık'ın proje tanıtım toplantısına katılacak.

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