DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30/16.30/18.30

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı, Zeytinburnu İstasyon Meydanı ve Sarıyer Ayazağa Meydanı'nda miting düzenleyecek. 10.00-17.00

-Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarında bulunacak. 11.00/18.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplumkuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle Tryp By Wyndham Hotel'de bir araya gelecek, Sancaktepe'de halk buluşmasına katılacak. Sarıgazi Demokrasi Caddesi Girişi 11.30/13.00/13.30/17.00

-CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Grand Cevahir'de Şişli Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılacak, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek,Ekmek İşverenleri Sendikası'nı ziyaret edecek,MEF Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak. ////////////////////////////////////////////////

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 1- ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İstanbul DHA

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden görüntü

-Çok sayıda boş kovan

-Genel ve detaylar 03.03.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190303187

03.03.2019 - 17.07 Haber Kodu : 190303134 ============================== 2- ÇATIŞMADA İKİ KARDEŞİNİ KAYBEDEN AĞABEY İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşar Yıldız'ın kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Mahalle sakinleri

- Polis ekipleri

- Ambulanslar

- Genel ve detaylar 04.03.2019 - 01.36 Haber Kodu : 190304003 ======================================== 3- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINA İLİŞKİN VALİLİK AÇIKLAMASI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişinin, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen 1 şüpheli kişi Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz.

================================ 4- HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panosuna çarptı. Ardından ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NE 876 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş'a doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın önünde geldiği sırada, sürücüsünün henüz belirlenenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna çarptı. Ardından da, refüjde bulunan ağaca çarparak devirdi. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. ARAÇTAN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.