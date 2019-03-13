DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

17.00/19.30

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de Tapu Dağıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Esenyurt'ta STK temsilcileri, okul aile birlikleri, meslek odaları, iş insanlarıve muhtarlarla bir araya gelecek. 10.00/14.00

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'ne ve Otomotiv Sanayicileri Derneğinin 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak. DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 1- BEŞİKTAŞ'TA TAKSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil yol ortasında bulunan demirleri aşarak karşı yönden gelen taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası takside bulunan iki kadın yaralanırken, sürücü de araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza Beşiktaş, Barbaros Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PB 6960 plakalı otomobil, Barbaros Bulvarından Taksim istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol ortasındaki demir bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Ebubekir Beyter'in kullandığı 34 TBY 44 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilde bulunan 2 kişi yara almazken, taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Takside bulunan 2 kadın yolcu da yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki kadın yolcunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri takside kaza sonrası sıkışan Ebubekir Beyter'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık görevlileri de takside sıkışan sürücüye bulunduğu yerde müdahale ederek hayatta tutmak için çaba saffetti. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü Ebubekir Beyter hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri de Beyter'in cansız bedenini çalışmalar sonucunda araçtan çıkardı. Beyter'in cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada taksi sürücüsünün iş arkadaşı olay yerine gelerek polisten bilgi aldığı görüldü. KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. Trafik polisleri yaptıkları alkol kontrolünde sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekiplerinin kontrollü verdiği yol tamamen açıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kazanın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan araçlar

-Polisin önlemi

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Araçtan çıkarılan yaralı kadın yolcunun görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar ======================= 2- ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE YOK, TÜRKİYE'Yİ BUNLARA BÖLDÜRTMEYECEĞİZ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Sivas Konfederasyonu, Sinan Erdem spor salonunda "Büyük Sivas Buluşması" programını düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. "İSTANBULLULARA NET 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö treninin açılış törenini yaptık. Bu hatla şehrin bir ucundan diğer ucuna eskiden 185 dakikada katedilen bir mesafeyi 115 dakikaya indirerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırıyoruz. Banliyö tren hattımızın hizmete girmesiyle hem E-5'in, hem köprülerin, hem de tarihi yarımadanın trafik yoğunluğunda rahatlama bekliyoruz." dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU SÖYLER Mİ AMA CHP'Lİ OLURSA SÖYLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor. Milletimiz 31 Mart seçiminin bir beka seçimi olduğunu artık iyi biliyor. Bunun için Rize'den Hakkâri'ye, Hatay'dan Bursa'ya, Urfa'ya kadar 82 milyonun her bir ferdi sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Seçtiği belediye başkanı tarafından 'oy yoksa yol da yok' diye azarlananlar dört gözle seçim sandığının önüne konulmasını bekliyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi ama CHP'li olursa söyler. Bizim milletimizin kutsalları ile dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere derslerini sandıkta vereceğiz. 19 günümüz var. 19 gün çok koşturmamız lazım. Bunun için sizlerden sandıklara da sahip çıkmanızı istiyorum." dedi. "TÜRKİYEYİ BUNLARA BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Kandildeki adam talimat veriyor. 'Oylarınızı Kürdistan'da şuraya, batıda da Ak Parti ve MHP'ye seçimi kaybettireceğiz' diyor. Bunun yanında (Sezai Temelli'den bahsederek) o da diyor ki, Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da oylar Ak parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var buyursun oraya gitsin. Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu bölgemiz var, Egemiz var, Marmara'mız var. Ama Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölgemiz yok. Türkiye'yi bunlara böldürtmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U DÜNYANIN CAZİBE ÇEKİM MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da, "İstanbul'da vatandaşlarımız evlerinden çıktıklarında 10-15 dakikalık yürüyüş mesafesinde mutlaka bir toplu taşıma aracına ulaşmış olacak. Trafik yoğunluğu yüzde 60'lardan yüzde 20 seviyesine inmiş olacak. Kuzey ormanlarını, yeşili maviyle buluşturacak. 20 adet yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. 23 adet yeni plajla İstanbul'u dünyanın cazibe çekim merkezi yapacağız." dedi. Görüntü Dökümü:

----

-Salondan detaylar

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması 12.03.2019 - 23.25 Haber Kodu : 190312279 ====================== 3- THY'NİN UÇUŞLARINI DURDURDUĞU "BOEİNG 737-MAX"LER İSTANBUL'A İNDİ Haber-Kamera: Enver ALAS - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Türk Havayolları(THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. Alınan bu kararın ardından bu tip uçaklar seferden çekilirken havada olan bazı uçaklar da Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Etiyopya Havayoları'nın Boeing 737-8 Max tipi uçağının geçen pazar Addis Ababa'da düşmesinin ardından THY de filosunda bulunan aynı tip 12 adet uçağın operasyonlarını durdurma kararı aldı. Bunun üzerine bugün İstanbul'dan Londra, Birmingham ve Nuakşot seferlerini yapmak üzere havalanan 737-Max tipi uçaklar geri çağrıldı.

HAVADAN DÖNDÜLER

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK-1997 sefer sayılı İstanbul-Londra, TK-1969 sefer sayılı İstanbul-Birmingham ve TK-595 sefer sayılı İstanbul-Nuakşot seferini yapan uçaklar, havadan İstanbul'a geri döndü.

TC-LYA kuyruk tescilli Boeing 737 Max tipi THY uçağı da İstanbul-Çardak seferini yapmak üzere pist başına geldiğinde geri çağırıldı.

THY'NİN ikinci bir karara kadar durdurduğu Boeing 737 Max'lerden Londra seferini yapan uçağı saat 19.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak havalandıktan yaklaşık 3 saat sonra Almanya üzerinden İstanbul'a döndü. Ardından kısa bir süre sonra Birmingham uçağı ile Nuakşot uçakları da Atatürk Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirdi. Terminale alınan yolculardan İngiltere'ye uçuşu olanlar otellere alınırken, Nuakşot'a gidecek yolcular ise başka bir uçakla gönderildiler. GERİ DÖNEN UÇAKLARIN YOLCULARI ANLATTI

Birmingham yolcularından Metin İşgören, uçuşlarında yaşadıklarını DHA'ya anlattı. İstanbul'dan kalkışın ardından uçağın Almanya hava sahasındayken pilotun İstanbul'a geri döneceklerini anons ettiğini kaydeden İşgören, "Sonradan 737'nin(Max) İngiltere'ye girişlerinin yasak olduğunu öğrendik. Şimdi geri döndük. Şimdi otele yerleşeceğiz. Yarın uçakla gideceğimiz söylendi" diye konuştu.

Abdullah Nalbantoğlu ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uçağın 737-Max tipi olduğunu öğrendiklerinde uçuşun iptal olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Aslında uçağa binerken farkındaydık. Haberleri takip ettiğimiz için bu uçuşun iptal olabileceğini; hatta kabin ekibine de bunu söyledik. Böyle bir uçuşa denk geldik. Tedirginlik yaşadık."

THY'NİN FİLOSUNDA TOPLAM 12 ADET BOEİNG 737 MAX VAR

Etiyopya Havayolları'nın geçen pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Boeing 737-Max tipi uçaklara çevrilmişti. THY'nin filosunda ise 11 adet Boeing 737-800 Max ile bir adet 737-900 Max bulunuyor. Görüntü Dökümü

-----------------

-737 - Max 8 tipi THY uçakların gelişi

-Uçakların park yerine yanaşması

-Yolcuların uçaktan inişi

-Uçağın kuyruk tescilinden görüntüler

-Uçaktan görüntüler

-Yolcuların otel işlemleri

-Terminalde bekleyişler

-Yolcular ile röp

-Metin İşgörne ile röp

-Abdullah Nalbantoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar 12.03.2019 - 23.31 Haber Kodu : 190312281

12.03.2019 - 23.28 Haber Kodu : 190312280

12.03.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190312275

12.03.2019 - 19.52 Haber Kodu : 190312263

12.03.2019 - 19.49 Haber Kodu : 190312262

12.03.2019 - 19.28 Haber Kodu : 190312253 =========================== 4- GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı. Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Söğütlüçeşme İstasyonu

-istasyona gelen vatandaşlar

-Vatandaşla röp

-Trene binenlerden detay

-Treni bekleyenler

-Halkalı ve Gebze tabelaları

-Küçükçekmece Mustafa Kemal İstasyonu

-İstasyona gelen yolcular

-Trenlerden görüntü

- Genel ve detaylar EK GÖRÜNTÜ

-----------

-Halkalı İstasyonu

-Vatandaş röp.

-İstasyondan görüntü

-Bekleyen yolcular

-Detaylar 13.03.2019 - 06.58 Haber Kodu : 190313016

13.03.2019 - 07.30 Haber Kodu : 190313017

13.03.2019 - 07.44 Haber Kodu : 190313018 ================================================ 5- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek olduğu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EVLER TEK TEK ARANDI

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adreslere sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı olarak girildi. Baskın yapılan adreslerden biri de Beykoz, Yenimahalle Mahallesi Deva Sokak'taki üç katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı.Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Görüntü dökümü:

------------------

-Polislerin yürüyüşü

-Özel Harekat Ekibinin yürüyüşü

-Binaya giriş

-Kapının açılması

-Bir kişinin gözaltına alınması

-Bina sakinlerinin çıkması

-Bİnanın genel görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler EK GÖRÜNTÜ

-----------------

(POLİS KAMERASI)

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Detaylar 13.03.2019 - 06.48 Haber Kodu : 190313015

13.03.2019 - 07.57 Haber Kodu : 190313019 6- SARIYER'DE LÜKS OTOMOBİL KİMYASAL MALZEME YÜKLÜ MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA

Sarıyer'de otomobilin kimyasal malzeme yüklü minibüse çarpması nedeniyle lüks otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza saat 01.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık İstikametinden Edirne istikametine seyir halindeki Ali Dereli'nin kullandığı 34 TM 6948 plakalı minibüse, Ali Sami Yen Stadı sapağında İrem Özdemir'in kullandığı 34 KRB 38 plakalı lüks otomobil arkadan çarptı.

KİMYASAL MALZEMELER YOLA SAÇILDI

Kazanın ardından minibüste bulunan kimyasal malzeme bidonları yola dağıldı. Bu sırada bir otomobil de savrulan bidonlardan dolayı hasar gördü. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Lüks otomobilin sürücüsü İrem Özdemir kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, minibüsün sürücüsü Ali Dereli kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle, TEM Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. Görüntü dökümü:

------------

-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Kazaya karışan lüks otomobil

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan minibüs şoförünün dağılan malzemeleri taporlaması

-Araçların çekiciye alınması

-Trafiğin kesilmesi

-Yola dağılan kimyasal malzemeler

-Yaralıyı alan ambulansın olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler 13.03.2019 - 02.37 Haber Kodu : 190313007 7- BAHÇELİEVLER'DE APARTMANDA YANGIN: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairede yaşadığı öğrenilen yaşlı ve engelli iki kardeş komşuları tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki kardeş yaralanırken, dairede hasar meydana geldi. Yangın Bahçelievler,Soğanlı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Misket Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairenin kapısını açarak içeri girdi. Bina sakinleri, dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın engelli iki kardeşi dışarı çıkardı. İKİ KARDEŞ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri dairede yaşayan engelli yaşlı iki kardeşe ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Dairenin içinden görüntü

- Dışarı çıkarılan yanan yatak görüntüsü

- Genel ve detaylar 13.03.2019 - 06.28 Haber Kodu : 190313014 =======================================

- KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece, D-100 Karayolu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 34 SB 9067 plakalı aracın sürücüsü henüz bilinemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden 34 LD 0886 plakalı araca ardından da aynı istikametteki 07 GHT 48 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 34 LD 0886 plakalı araçtaki yaralı iki kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin çekilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Polisin ve itfaiye ekiplerinin çalışması

- Trafikten görüntü

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar 13.03.2019 - 04.15 Haber Kodu : 190313011 - İMAMOĞLU: İNŞALLAH 1 NİSAN'DA BİZ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEĞİZ Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. İmamoğlu, burada kendisine gelen soruları tek tek cevapladı. İmamoğlu, "İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak" ifadelerini kullandı. "ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE HİZMET ETMENİZ GEREKİYOR"

Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "İstanbul'un çok genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizelim. İstanbul dünyadaki en büyük çocuk kentlerinden birisi. Sadece 9 yaşına kadar 2 milyon 300 bin çocuk yaşıyor ve bu sayılar gerçekten büyük sayılar, hepimizin dikkatini çekmesi gerekiyor. 4 yaşına kadar 1 milyon 400 bin çocuk. 18 yaşına kadar bu kentte 5 milyon insan yaşıyor, müthiş bir sayı. Bu kentin en önemli nüfus hacmi, çocuklarda, gençlerde. 30 yaş altına hizmet etmeniz gerekiyor. Üniversite gençliğine hizmet etmeniz gerekiyor. Keşke imkan olsa da gençliğin, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı olan gençliğin tamamına ulaşabilsek. Bu manada kopuk bir siyasi mekanizma var. Gençlerle bir arada olmayı başarabilen bir mekanizma yok" dedi.

Ziyaretleri kapsamında herkesin oyunu istediğini anlatan İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımdan da oy istedim. Şaka değil gerçek, vermeyeceğini bile bile belli olmaz oy atarken Allah ile kul arasında oy bile atabilir bana" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASINI KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ"

İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "İstanbul'un siluetinin düzelmesine büyükşehir belediye binasının yıkılmasından başlanması gerekiyor" şeklinde açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan İmamoğlu, "O şehre ruhunu katan Fatih'i, yarımadayı dünyanın gözünün önüne nasıl vitrin gibi koyabiliriz şeklinde çalışmalarımızı yapacağız. Bina konusunda İlber Hoca ile ilk gözlemim aynı değil. O bina ile ilgili bizim bir çalışmamız var. Halkla iç içe olması açısından, belediye başkanlığı ve meclisi orada bırakmak kaydıyla, o binayı Türkiye'nin en donanımlı kütüphane binası haline getirme hedefimiz var, böyle bir proje açıkladık" dedi. "GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TÜRKİYE GERİDE KALDI"

Geri dönüşüm konusundaki bir soru üzerine İmamoğlu, "Geri dönüşüm konusu, gerçekten İstanbul çok geride kaldı. İstanbul hatta Türkiye bu anlamda çok gerideyiz. Hepiniz bu konuda bir vatandaş olarak bile düşünmek zorundayız. Çünkü biz bağımlı ülkeyiz. Önce petrol olmak üzere enerji kaynağı açısından dünyada en bağımlı ülkelerden bir tanesiyiz. Bu kadar dışa bağımlı bir ülkenin geri dönüşüme dönük zayıf kalması çarpıcı. Burada yerel yönetimlerin eksikliği yanı sıra eğitim eksikliği de söz konusu. Atık yönetimi evde başlıyor. Ben yurtdışında da 7-8 belediyenin atık merkezlerini ziyaret ettim, insanlar kendi atıklarını getiriyor ve para ödüyor. Bu bilinç meselesi, çok geriden geliyoruz ve çok acı milyarlarca liramız ve dolarımız heba olup gidiyor. İstanbul'da birçok konuda seferberliğe ihtiyaç var, eğitim, geri dönüşüm gibi. Bu sadece belediyenin yapacağı yatırımlarla düzeleceğini bir mesele değil. Toplumsal bir mesele, alışkanlıkları belirli yaştan sonra değiştiremiyorsunuz. İlkokul, anaokulu ve üniversitelerin de önceliği olacak. Dediğiniz gibi enerjiye dönüşümle ilgili çalışmalar var İstanbul'da ama gerçekten devede kulak hiçbir şey ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"1 NİSAN'DA BİZ SEÇİLMEZSEK, BÖYLE GİDERSE İBB SIKINTIDA KALACAK"

İmamoğlu, "Kamu finansı değerli bir iştir. Bugün üretmemizin, fakirleşmemizin, yoksullaşmamızın, üretmeyen bir topluma dönüşmemizin ve sonucunda insanların yoksullukla uğraşıyor olması, bizim de birinci madde olarak 2019 dünyasında İstanbul'da birinci madde olarak yoksullukla mücadeleyi açıklamamızın sebebinden birisidir. Şeffaflığın ve kamu bütçesinin yönetiminin kabiliyetli bir şekilde yürütülmemesi. O bakımdan önemli bir maddedir, bu konuyla ilgili çok hızlı davranacağız. İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

----------------

-Salondan detaylar

-İmamoğlu'na öğrencilerin soru sorması

-İmamoğlu'nun soruları yanıtlaması 13.03.2019 - 00.43 Haber Kodu : 190313004 ================================ - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFİŞLERİNİ KESTİĞİ İDDİASIYLA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 14.30'da yaptığı miting öncesi AK Parti tarafından ilçenin çeşitli kesimlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan Caddesi'nde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kestiği ihbar edildi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Kesilen pankartlardan fotoğraflar

-Şüpheli polislerin arasında götürülürken 12.03.2019 - 21.23 Haber Kodu : 190312269 ================================ - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in tahliyesine karar verdi. İşadamı Faruk Kavurmacı'nın Adli Tıp Kurumu raporuna sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 13. duruşmada sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şafak Koca ve Mehmet Zenginer'in savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumuna göre suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi de göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti Koca ve Zenginer'e yurtdışına çıkış yasağı da koydu.