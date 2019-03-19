DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) hadımköy'de dün sabah saatlerinde başlayan fabrika yangınında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın dün sabah saat 09.30 sıralarında başlamıştı. Yapı kimyasal maddelerini üreten ve fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içerideki patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekmişti. Dün sabah 09.30'dan bu yana çalışma yürüten itfaiye ekiplerinin çalışmaları bu sabahta devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük maddi zararın meydana geldiği, binanın çatısının ise büyük bölümünde çökme olduğu görüldü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak'ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı. Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi. Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğüne götürüldü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi. Otomobil içindeki 4 kişi kazadan yara lamadan kurtuldu. Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Ersan SAN/İSTANBUL DHA Fatih, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otelde kalanlar tahliye edildi. Küçükayasofya Mahallesi, Su Terazisi Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek, olay yerinde bir süre soğutma ve inceleme çalışması yapıldı. Bu sırada otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar ziyaretinin ardından Kadıköy Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Daha sonra Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurları ile buluşan İmamoğlu, Fikirtepe'de geniş bir iletişim ağı kurarak sorunları ortak akılla çözeceklerini söyledi. Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Bostancı'ya geldi. Seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Kadıköy'e geçen İmamoğlu, meydanda kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye tarihinde önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul Milli bayramlarını doya doya yaşamalı. Biz göreve gelir gelmez, ilki 23 Nisan olmak üzere İstanbul'da milli bayramlarda tüm ulaşım ücretsiz olacak." diye konuştu.

"16 MİLYONUN ÖNCELİĞİNE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPACAĞIZ"

İstanbul'u yönetmeye talip olan birinin hoş görüşü, insanlara bakışı, ahlakı ve adalet duygusu en üst seviyede olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, yoksulluk ve işsizliği 5 yıl içinde bitireceğini söyleyerek, "Ulaşımı de biz çözeceğiz, deniz ulaşımını da biz çözeceğiz. İşin içine siyaset karıştırmayacağız. Aynı konuyu deprem için de söyledik. 'Deprem bir milli meseledir' dedik. Depremin siyaseti olur mu. Olmaz. Önceliğimiz olacak. Birilerinin değil, 16 milyonun önceliğine göre belediye başkanlığı yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİZ GELİR GELMEZ KURBAĞALIDERE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

İmamoğlu, "Bu güzel şehirde yıllardır bir Kurbağalıdere sıkıntısı çekiyoruz. Kokusunu çekeriz. Neymiş maliyeti yüksekmiş. Biz gelir gelmez Kurbağalıdere sorununu çözeceğiz. O hattı İstanbul'un en güzel parklarından biri yapmayı Kadıköy'e söz veriyorum" diye konuştu.

"KADIKÖY VE İSTANBUL'U BİZE EMANET ETMENİZİ İSTİYORUZ"

Daha sonra Fikirtepe'ye geçen İmamoğlu, burada kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi. Önce mağdurların şikayet ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, "Birçok vatandaşın, 'Keşke bu belaya bulaşmasaydım' dediğini duyuyorum. Her mahallede insanlar, yok sayılmıştır. Deprem diye yola çıktıkları iş, belli bir kesimin cebini doldurmuştur. Ne yazık ki yapamadılar. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde süreci vatandaşlarla birlikte yürüteceğiz. Vatandaş ne istiyor? Yaşam alanlarında neleri istiyor? Vatandaşın mahalle duygusunu, sosyal yaşamını düşüneceğiz. Kiracıyı bile düşüneceksiniz. Kentsel dönüşümde, uygun fiyatlarla kiracıya ev satın alacağı şartlar sunacağız. Vatandaşın malı üzerinden, 'Biz ne alırız' hesabı yaptılar. Fikirtepe'de insani bir süreç yaşanmadı. Önce İBB başladı. İşten kaçıp, Şehircilik Bakanlığı'na devretti. Kadıköy Belediyesi dahil olmak istedi. Sürecin içine, bilgi sahibi olmasını istemedikleri hiç kimseyi almadılar. Biz, bu süreci derhal inceleyeceğiz. Kadıköy Belediyesi'ni, KİPTAŞ'ı sürecin içine sokacağız." dedi.