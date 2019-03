DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kazaya karışan araç

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-belediye ekiplerinin çalışması

-Genel ve Detaylar

24.03.2019 - 04.25 Haber Kodu : 190324010

5- SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.