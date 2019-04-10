DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

11.00 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" toplantısında konuşacak.

11.00
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" toplantısında konuşacak.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi

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