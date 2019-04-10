DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00\n- Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Program\u0131 Yap\u0131sal D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Ad\u0131mlar\u0131 2019" toplant\u0131s\u0131nda konu\u015facak.\nDolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi\n*****************************Tatil plan\u0131 yapanlar dikkat! \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel ve en ucuz yerleri...( \u00d6zel ) \u0130stanbul trafi\u011fini \u00e7\u00f6zecek proje havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi(\u00d6zel) Ge\u00e7erli oy, ge\u00e7ersiz oy tart\u0131\u015fmalar\u0131na son verecek program yapt\u0131lar
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