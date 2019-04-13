DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak. 12:00

- Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık, gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile görevi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan devralıyor. Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası önü /////////////////////////////////////////////////////// DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1//////////////////////// 1- ELEKTRİK PANOSUNDAKİ YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, bina ve mahalle sakinlerini sokağa döktü. Binanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikirken, küçük çaplı yangını mahalle sakinleri söndürdü. İtfaiye ekipleri de binadaki dumanı tahliye etti.

Kulaksız Mahallesi Dutdibi Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bugün saat 03.00 sıralarında kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kablo ve benzeri plastik tesisat malzemelerini tutuşturan alevlerin dumanı, binanın merdiven boşluğunu sardı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin çağrısı üzerine ilk müdahale komşular tarafından yapıldı. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Apartmandaki duman havalandırma pencereleri ve kapılar açılarak boşaltılmaya çalışılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de dumanı tamamen tahliye etti. Polis, bu sırada çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle paniğe kapılıp sokağa döküldü.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Itfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Sokağa dökülen mahalle sakinleri

- Genel ve detaylar

13.04.2019 - 04.37 Haber Kodu : 190413005_ 2- KILIÇDAROĞLU'NDAN CAN BARTU İÇİN TAZİYE ZİYARETİ Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Can Bartu Türk futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında var. Allahtan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk ve kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin "diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelişi

-Binaya girmesi

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

12.04.2019 - 20.02 Haber Kodu : 190412206_ ============== 3- İMAMOĞLU AVCILAR'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da Havuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenerek, "Lütfen bu milletin iradesini geciktirmeyin. Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Birilerinin bu şehri, güzel demokrasimizi dünyaya rezil etmesine izin vermeyin. Bir an önce kararınızı netleştirin görevimize başlayalım" dedi. İmamoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda izleyecekleri politikayı da anlattı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi kutlamak için ilçeye gelerek Havuz Meydanı'nda toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden seslenen Ekrem İmamoğlu, öğrencilik yıllarında Kadıköy'de oturduğunu ancak, üniversiteyi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi'nde bitirdiğini söyledi. Avcılar'ı yakından tanıdığını ifade eden İmamoğlu, "Avcılar'ın kentsel dönüşüm, şehircilik, planlama gibi önünün tıkandığı hangi konu varsa göreceksiniz bu kardeşiniz göreve gelir gelmez ilgileneceğim ilk işler arasında yer alacak. Avcılar'daki tüm sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

"SURİYELİ İNSANLARIN ÇEKTİĞİ SIKINTI, IZDIRAPLARI ELDEN GEÇİRECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, son dönemde kendisine sık sık "Mülteci sorunu konusunda ne yapacaksınız?" sorusunun yöneltildiğini belirterek şöyle devam etti:

Mülteci konusu çok önemli, büyük bir sorun. Farklı görüşler, görüş açıları olabilir. Ama bizim insani, hümanist duruşumuzu kimse değiştiremez. Her yerde açıkladım. İstanbul'da var olan durumun mutlaka bir envanterini çıkaracağız. Burada bulunan Suriyeli insanların çektiği sıkıntı, ıstırapları elden geçireceğiz. Bunların çocuk evlilikleri var, çocukları sıkıntıda, aile travmaları var. Biz hiç kimseyi başka bir yere koyamayız. İnsan olarak önce kalbimizde taşıyacağız. Sorunların acil çözümü için kalpten çocuklarına, kadınlarına, ailelerine psikolojik, manevi destek vereceğiz. İkinci olarak; Ulusal politikaların geliştirilmesinde 1 milyona yakın mülteci bulunan İstanbul'un fikri, isteği nedir, ulusal politika nasıl geliştirilmedir? Yarınlarda Suriyeli mültecilerin bu şehirlerde ve bu ülkede varlığının anlamı ne olmalıdır? Vatanlarına nasıl ne şekilde gitmeliler? Bu konuda öncü politikalar geliştireceğiz. Üçüncüsü; Suriyeli mülteciler bu şehre ve ülkeye 3.5 milyon insan olarak mülteci kavramının ötesinde toplu nüfus değiştirme olarak getirilmiş olabilir. O dönemde bu kararı alanlar bugün yanlış yaptıklarının farkında. Ancak, biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla konu uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı. Uluslararası politikaların geliştirilmesi ile alakalı susan almayacağız. Susan dilsiz şeytanlara 'Yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar bu topraklarda barışı, huzuru temin etme konusunda gereğini yapın' diyeceğiz. 16 milyon nüfuslu bir kentin belediye başkanı olarak, dünyanın her yerinde de sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'deki insanların huzuru, kardeşliği ve demokratik ortamda yaşamalarına imkan tanıyın. Onlara destek olun, Türkiye'de misafir olan insanlar ülkelerine dönsün' diyeceğiz.