DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30\n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, M\u00dcS\u0130AD 25. Ola\u011fan Genel Kurulu ve genel merkez binas\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131lacak\n10.00\n- Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan Cahit Turhan, "\u0130stanbul Havaliman\u0131: Gelecek ve F\u0131rsatlar" Paneli'nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lacak.PARTNER\u0130nternete en h\u0131zl\u0131 giren telefonlarAtlasglobal Havayollar\u0131\u2019ndan Ramazan Ay\u0131\u2019na \u00f6zel kampanyaKonya'da facia! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var
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