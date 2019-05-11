DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.17\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recpe Tayyip Erdo\u011fan, 39. Geleneksel Birlik Vakf\u0131 \u0130ftar\u0131na kat\u0131lacak\n20.17\nMHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, partisinin \u0130stanbul \u0130l Te\u015fkilat\u0131n\u0131n iftar program\u0131na kat\u0131lacak. Ye\u015filk\u00f6y WOW OtelPARTNERYatak odan\u0131z\u0131n kokusu hangi mesaj\u0131 veriyor?Ramazan\u2019da \u00e7ay ve kahve yerine bol bol su t\u00fcketinMu\u015f lalesini foto\u011fraflamak i\u00e7in Antalya ve Ankara'dan geldiler
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