DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.17\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 39. Geleneksel Birlik Vakf\u0131 \u0130ftar\u0131na kat\u0131lacak\n20.17\nMHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, partisinin \u0130stanbul \u0130l Te\u015fkilat\u0131n\u0131n iftar program\u0131na kat\u0131lacak. Ye\u015filk\u00f6y WOW OtelOtomobili otopilota al\u0131p cinsel i\u00e7erikli film \u00e7ektilerK\u0131z karde\u015finin mezar\u0131n\u0131n \u00fczerine defin iddias\u0131yla \u015fikayet\u00e7i oldu\u0130\u015f Bankas\u0131 y\u00f6neticisi Kurbano\u011flu ve karde\u015fi kazada yaraland\u0131
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