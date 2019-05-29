DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.34\n-T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Avrasya G\u00f6steri ve Sanat Merkezi'nde \u0130stanbul'un Fethinin 566. Y\u0131l\u0131 Kutlamalar\u0131 ve \u0130ftar Program\u0131'na kat\u0131lacak.\n10.00\n-\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u015ei\u015fli'de muhtarlarla bir araya gelecekD\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokY\u00fczme havuzunun klor tank\u0131 s\u0131zd\u0131rd\u0131, 100 ki\u015fi zehirlendiAy, ko\u00e7 burcunda ilerliyor!
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