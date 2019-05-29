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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

  20.34 -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566.

20.34
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.

10.00
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya gelecek

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendiYüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi
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