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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

12.30 -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci'de Doğubank İşhanı'nda esnafla görüşecek 10.00 -AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ'ta  esnafı ile kahvaltı edecek.

12.30
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci'de Doğubank İşhanı'nda esnafla görüşecek

10.00
-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ'ta esnafı ile kahvaltı edecek.

11.00
-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı" düzenleyecek

10.00
-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesineilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

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