DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00\n-\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Kamusal Asayi\u015f Analiz Nitelik Geli\u015ftirme (KAAN) ve \u00d6zel G\u00fcvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (\u00d6GNET) projelerinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lacak.PARTNERMerve \u00d6zbey'den evlilik a\u00e7\u0131klamas\u0131Van G\u00f6l\u00fc\u2019ndeki Rus bat\u0131klar\u0131 dal\u0131\u015f turizmine kazand\u0131r\u0131lacakKuran Kursu \u00f6\u011frencileri mezarl\u0131klar\u0131 temizledi
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