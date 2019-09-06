HABER

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

  13.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.

13.10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.

15.00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akademisyenler ile Göç Buluşması Programı’na katılacaktır.

10.00
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katılacak.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyorDönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor
Avcılar'da esnaf ve iş insanlarından 22 engelli çocuğa mehterli, tekneli, müzikli sünnet düğünüAvcılar'da esnaf ve iş insanlarından 22 engelli çocuğa mehterli, tekneli, müzikli sünnet düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.