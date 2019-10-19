DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

11.00\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 3. Afrika \u00dclkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne kat\u0131lacak,\n10.00\n\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, Emine Erdo\u011fan'\u0131n da kat\u0131laca\u011f\u0131 "Entech S\u0131f\u0131r At\u0131k Forumu" program\u0131na kat\u0131lacak.PARTNER Y\u0131llard\u0131r birbirini arayan karde\u015fler kom\u015fu \u00e7\u0131kt\u0131!Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 gazisi: \u0130yile\u015fip arkada\u015flar\u0131m\u0131n yan\u0131na d\u00f6nmek istiyorum
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