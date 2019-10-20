DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

17.00\n-Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 11. Rize Tan\u0131t\u0131m G\u00fcnleri kapsam\u0131nda d\u00fczenlenecek "B\u0131rakal\u0131m Sigaray\u0131, \u0130\u00e7elim Rize \u00c7ay\u0131" program\u0131na kat\u0131lacak.\n13.30\n-Ara G\u00fcler \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn 1. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u015ei\u015fli Ermeni Mezarl\u0131\u011f\u0131'ndaki mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131lacak.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeD\u00fc\u011f\u00fcn salonu sahiplerinin 'sokak ve k\u0131r d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc' tepkisi\u0130znik'te bal\u0131k\u00e7\u0131n\u0131n a\u011f\u0131na 80 kiloluk yay\u0131n bal\u0131\u011f\u0131 tak\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum