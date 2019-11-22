DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00\n- TBMM BA\u015eKANI MUSTAFA \u015eENTOP, 2. ADIYAMAN TANITIM G\u00dcNLER\u0130'NE KATILACAK.\n10.30\n- M\u0130LL\u0130 E\u011e\u0130T\u0130M BAKANI Z\u0130YA SEL\u00c7UK, E\u011e\u0130T\u0130M YA DA E\u011e\u0130T\u0130M DERG\u0130S\u0130 TANITIM PROGRAMI'NA KATILACAKPARTNER\u00dcnl\u00fc kalecinin sevgilisinden olay itiraf!\u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! A\u011fa\u00e7lar Kas\u0131m ay\u0131nda erik verdi\u015eehzade kaftanl\u0131 tablolara ilgi b\u00fcy\u00fck
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