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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:30 | Son Güncelleme

  15.00 - TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  2.

15.00
- TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 2. ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ'NE KATILACAK.

10.30
- MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NA KATILACAK

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
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