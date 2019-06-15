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DHA İSTANBUL - HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta aşırı hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta aşırı hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı. Kazada biri kadın 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Dere'nin kullandığı 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AAJ 561 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanı etkisiyle kaldırıma çarpan otomobil ardından takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaralanırken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"BENİM HATAM VAR"
Hafif ticari aracıyla 59 AAJ 561 plakalı otomobile arkadan çarpan Ömer Dere, ise kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 500 metre sonra durabildi. Kaza anını anlatan Dere, kontrolü kaybettiğini söyleyerek, "Abi benim eşimle arkadaşım taksi ile eve gitti. Araba orada pert. Orada bir sıkışma geldi. Kontrolü sağlayamadım. Çarptım arkadan, insanlara vurduk. Direkt bıraktım, koşarak geldim. İyiyiz, eşim ve arkadaşını taksi ile eve gönderdim. Bir sıkıntı yok. Benim hatam var" dedi.
GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI
Kazanın hemen önünde meydana geldiğini söyleyen bir görgü tanığı da, Ömer Dere'nin kullandığı otomobilin aşırı hızlı olduğunu iddia ederek, "Yaklaşık 20 dakika önce, viraja sert girdi, Doblo'yu kullanan. Muhtemelen, o hızla birlikte kırmızı araca vurunca, kırmızı aracı bu tarafa attı" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kazaya karışan araçlar
-Ambulanstaki yaralılar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Görgü tanığı ile röportaj
-Kaza yapan sürücü ile röportaj
-Aracın çekici ile kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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