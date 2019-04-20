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DHA İSTANBUL - HALİÇ'TE 2 TEKNE ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 06:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - HALİÇ Alibeyköy sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 tekne sabah saatlerinde yandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - HALİÇ Alibeyköy sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 tekne sabah saatlerinde yandı. Teknelerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası her iki tekne de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Haliç'te sabah saat 05.00 sıralarında Alibeyköy sahilindeki iskeleye halatla bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kafe olarak kullanıldığı öğrenilen teknenin yandığını gören güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka tekneye sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan ve alev alev yanan iki tekneye havadan merdiven yardımıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu teknelerdeki kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki teknede kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yanan tekneler
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinden görüntü
- Genel ve detaylar

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