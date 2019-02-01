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DHA İSTANBUL - HALKALI'DA APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbuhl DHA Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbuhl DHA
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, mahallede paniğe neden oldu
Halkalı Zeynebiye Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken alev alev yanan çatı cep telefonuyla görüntülendi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
-Mahalle yaşanan hareketlilik
-İtfaiyenin müdahalesi
-İtfaiyenin müdahalesi

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