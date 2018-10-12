DHA İSTANBUL - HALKALI'DA BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

