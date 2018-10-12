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DHA İSTANBUL - HALKALI'DA BİNA ALEV ALEV YANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan bina
-İtfaiyenin müdahalesi

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