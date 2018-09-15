DHA İSTANBUL - HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI: 6 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - Şişli'de Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpmamak için manevra yapan ambulans sürücüsü kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kadın yaya ile birlikte ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta taşıyan 34 BH 5570 plakalı ambulansın sürücüsü, yolda karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada ambulans şoförü araçta sıkışırken, ambulansta bulunan bir sağlık personeli, bir hasta ve bir de hasta yakını ile birlikte 2 kadın yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yayalardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralıların başka bir ambulansa aktarılması
-Kaza yapan ambulanstan görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar
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