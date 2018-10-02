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DHA İSTANBUL - HASTANEDE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

- SALDIRGAN YAKALANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

- SALDIRGAN YAKALANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı doktorun ameliyata alındığı öğrenilirken olay yerinden kaçan saldırgan Esenler'de yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Polisin önlemi
-Görgü tanıkları ile röhp
-Detaylar

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