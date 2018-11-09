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DHA İSTANBUL - HATİCE CENGİZ: CEMAL'İ SON ARZUSUNDAN MAHRUM ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 03:14 | Son Güncelleme

Haber: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, gündemdeki iddiaları değerlendirdi.

Haber: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, gündemdeki iddiaları değerlendirdi. Cesedin eritilerek yok edildiği iddiası karşısında "Bunu yapanlar insan olabilir mi?" diye soran Cengiz, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilmesi arzusundan da mahrum edildiğini yazdı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ortaya atılan "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Cengiz, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Cemal'in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine'ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?"

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