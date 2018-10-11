HABER

DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA KAÇAK YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

-  Villanın 3 ay önce ve bugün havadan çekilen görüntüleri aradaki farkı ortaya koyuyor.

- Villanın 3 ay önce ve bugün havadan çekilen görüntüleri aradaki farkı ortaya koyuyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul'da geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın Kandilli’deki villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı.
Yıkım ekipleri geçtiğimz perşembe villaya gelerek yıkıma başlamıştı. Geçen bir haftalık süre içinde kaçak yapıların büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. DHA tarafından havadan görüntülenen alanda sadece ana yapının kaldığı görülüyor. Bir iş makinesinin çalışmaya devam ettiği alanda kaçak yapılardan geriye moloz yığınları kaldı.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Villanın bulunduğu alanın bugün çekilen görüntüleri
-Villanın Adnan Oktar'a düzenlenen operasyonun ilk günü çekilen görüntüleri (12 Temmuz)

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
'Savaş ve Barış' temalı 'Uluslararası Felsefe Kongresi' başladı'Savaş ve Barış' temalı 'Uluslararası Felsefe Kongresi' başladı
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldıPKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.