DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle) - BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı. Çamura bulanan Boğaz havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntülerle çamura bulanan alan

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Boğazdan görüntü

-Çamurun boğaza akması

-Boğazın değişen rengi

-Genel ve detay görüntüler

