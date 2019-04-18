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DHA İSTANBUL-   (Havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda  devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevkii Edirne İstikameti'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Görüntü dökümü:
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-Yan yatan TIR
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar

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