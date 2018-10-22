DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle)- KONSOLOSLUK  ARACININ BULUNDUĞU OTOPARK ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Ersan SAN- Enver ALAS- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Araçta polis inceleme başlattı. Aracın Suudi Başkonsolosluğu'na ait olduğu iddia ediliyor. Otoparka inceleme için olay yeri inceleme ekibi geldi. Otopark çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle otopark çevresindeki hareketlilik

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