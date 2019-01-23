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DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle) TAKSİM CAMİİ'NİN ALEMİ YERLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

TAKSİM'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi.

Zeki GÜNAL /İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi.
İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Taksim Camii'ne bugün alemi bugün vinç yardımıyla yerleştirildi. Alemi yerine yerleştiren işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Taksim Camii'ne yerleştirilen alem havadan da görüntülendi

TAKSİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak. Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Caminin bu yıl sonunda ibadete açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Minarenin konulması
-İşçilerin alemi yerleştirmesi
-Fotoğraf çektiren işçiler
-Caminin son halinin havadan görüntüsü

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