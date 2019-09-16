DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle) - TATİL BİTTİ, OKULLAR AÇILDI, METROBÜS ÇİLESİ BAŞLADI

- İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu ulaşımda yoğunluk arttı.

- Metrobüs ve duraklardaki durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Harun UYANIK/ Ali AKSOYER/ İhsan DÖRTKARDEŞ/ Cengiz ÇOBAN/ Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, DHA

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması, tatil sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul'da toplu taşıma yoğunluğu arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüsler yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu ulaşımda yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesine rağmen özellikle metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da haftanın en yoğun gününde metrobüs ve duraklardaki durum havadan da görüntülendi

Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağından tramvay, İETT veya halk otobüslerine aktarma yapan vatandaşlar iniş ve binişlerdeki yoğunluktan şikayetçi. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden İETT veya halk otobüsleri ile aktarma yapanların toplanma noktası konumundaki Avcılar'da ise İstanbul Üniversitesi Metrobüs İstasyonu'nda peş peşe hareket eden araçlara rağmen yoğunluk uzun süre bitmedi. Metrobüs kullanan vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları anlattı. Öğrencilerin gelmesi ile birlikte metrobüslerde yoğunluğun arttığını ifade eden Cahit Göç, “İnanılmaz bir yoğunluk var. Hakikaten nefes alamaz hale geldik. Hazırlıksız yakalandık. Servisler olmasına rağmen otobüsler inanılmaz kalabalık ve öğrenciler çok etkiliyor. Artık İstanbul nüfusunun kaldıramayacağı şekilde göç almış durumda. Artık durdurulmalı" dedi.

Her gün Beylikdüzü yönünden Cevizlibağ'a geldiğini söyleyen Halil Temel ise “Metrobüsler çok sıkıntı. Çabuk gelmiyor boş gelmiyor. Hep dolu geliyor, hiç oturarak gidemiyoruz. Bunun azalması için altyapı yapılması lazım. Tren yapılmazsa bu iş çözülmez" diye konuştu.

İstanbul'a yaz döneminde geldiğini ve trafiğin o döneme göre arttığını dile getiren Gökay Gümüşay, “Özellikle okullar açıldıktan sonra yoğunluk arttı. Ben İstanbul'a yeni geldim. İlk başlarda rahattım o kadar trafik yokmuş diyorum. Geçen hafta okullar açılınca trafiği anladım. Öğrenciler çok yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Cevizlibağ ve Altunizade Metrobüs duraklarından drone görüntüleri

-Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs durağından detay görüntüler

-Vatandaş röportajı

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Metrobüs içinden görüntüler

-Detaylar

