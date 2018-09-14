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DHA İSTANBUL -  (havadan görüntüyle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN YENİ HAVALİMANINA  20 TIR YOLDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

-Büyük taşınma öncesi mini prova Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İSTANBUL,DHA İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

-Büyük taşınma öncesi mini prova

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İSTANBUL,DHA
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Peşpeşe ilerleyen TIR'ların yolculuğu havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde 20 TIR, Yeni Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Konvoya en önde bulunan bir polis aracı da eşlik ediyor. TEM Basın Ekspes bağlantı yolu üzerinden giden TIR'larda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek ekipmanlar taşınıyor.

Görüntü Dökümü
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HAVADAN GÖRÜNTÜLER
TIR'ların yolculuğu
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-Havalimanında TIR'ların çıkışı
-Konvoy halinde Basın eksprese bağlanışları
-TIR'lardan görüntüler
-TIR'ların taşıdığı ekipmanlar
-Genel ve detaylar
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