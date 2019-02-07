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DHA İSTANBUL - HAVVA'NIN BABASI:  SAĞLIK DURUMU İYİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan  5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.

Haber-Kamera: ANIL UÇAN /İSTANBUL(DHA)
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fethi Ahmet Tekgöz'e 19 saat sonra enkazdan kurtarılan kızının sağlık durumu soruldu. Tekgöz, "Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah" dedi. Akrabalarının koluna girerek yürüyebilen baba Tekgöz'ün bitkin olduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü
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-Babanın acil kapısından çıkışı
-Babanın kısa açıklaması
-Genel detaylar

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