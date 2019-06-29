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DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

Cem TURSUN - İstanbul DHA   HEYBELİADA'da yangın çıktı.

Cem TURSUN - İstanbul DHA
HEYBELİADA'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
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