DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1)

Cem TURSUN - \u0130stanbul DHA\nHEYBEL\u0130ADA'da yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na itfaiye m\u00fcdahale ediyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcMe\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...Yaz okulu kay\u0131tlar\u0131 uzat\u0131ld\u0131\u015eehit Astsubay Adem Tun\u00e7, g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda topra\u011fa verildi
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