Haber: İstanbul DHA - İSTANBUL ve Mersin'de düzenlenen "hileli altın" operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kapalıçarşı'da kuyumculara atölyede hileli olarak ayarı düşürülmüş altın sattığı tespit edilen bir şebeke belirlendi. Yapılan takip sonları İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 18 Adrese yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda ayarıyla oynanmış külçe altın ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Ele geçirilen altınlar

