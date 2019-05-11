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DHA İSTANBUL -  HIRSIZLAR TIR ŞOFÖRLERİNİN UYKULARINI KAÇIRIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA  - TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden yükledikleri malzemeleri İstanbul'daki çeşitli fabrika ve iş yerlerine teslim etmek için günlerini direksiyon başında geçiren TIR şoförlerinin başı hırsızlarla dertte.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA - TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden yükledikleri malzemeleri İstanbul'daki çeşitli fabrika ve iş yerlerine teslim etmek için günlerini direksiyon başında geçiren TIR şoförlerinin başı hırsızlarla dertte. Araçlarının başından ayrılarak tuvalete dahi gidemediklerini söyleyen TIR şoförleri, yaşanan hırsızlık olaylarından dolay yetkililerden yardım bekliyor.

TIR sürücülerini isyan ettiren son olaylardan biri Arnavutköy'de yaşandı. Gebze'den TIR'ına yüklediği yüzbinlerce liralık hammaddeyi Arnavutköy Karlıbayır'daki fabrikaya getiren Faruk Karaca, iftar saatinin yaklaşması sebebiyle hammadde yüklü TIR'ını fabrikanın yan sokağına park etti. Evine gitmek üzere yolda yürüyen Karaca'nın park halindeki TIR'ı 3 hırsızın hedefi oldu. Beyaz renkli bir hafif ticari araçla TIR'ın yanına yanaşan hırsızlar oldukça hızlı davranarak TIR'ın brandalarını ellerindeki bıçaklarla yırtarak içeride bulunan hammaddeleri almaya çalıştı.

Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın, hırsızları fark ederek “Ne yapıyorsunuz siz" diyerek bağırmaya başladı. Panikleyen hırsızlar olay yerinden kaçarken TIR sahibi Faruk Karaca da iftar yolundayken geri dönerek aracını kontrol etti. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki brandasının parçalandığını gören Karaca durumu polise bildirdi. Yaşanan hırsızlık olayı fabrikanın güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Son 1 ay içerisinde 3 kez TIR'ı soyulan ve 50 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Faruk Karaca, “TIR'larımızla zaman zaman elektronik eşya, bazen fabrikaların hammaddeleri ile birçok alanda malzeme taşıyoruz ve oldukça değerli malzemeler. Haftalarca direksiyon sallayıp çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmaya çalışıyoruz ama hırsızlar bizleri bu şekilde mağdur ediyor" dedi.

Araçlarının başından ayrılarak tuvalete bile gitmeye korktuklarını söyleyen TIR şoförü Resul Küçük ise, “1 dakika bile aracımızın başından ayrılmamız bize binlerce liraya mal oluyor. Geçen gün 4 dakika aracımın başından ayrıldım o süre içerisinde hırsızlar 50 koli malzemeyi çaldılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık girişiminin görüntüleri

-Karaca ve Küçük ile röp.

-TIR'dan görüntü

-Daha önceki hırsıklıkların görüntüleri

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