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DHA İSTANBUL- İBB ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları son günlerde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul DHA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları son günlerde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesi önünde toplanan çalışanlar adına açıklamayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı.

“EMEKLERİ HİÇE SAYILARAK HEDEF GÖSTERİLMEKTEDİR"
“Binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı adına çağrıda bulunmak üzere karşınızda bulunuyoruz" diyen Kazanasmaz, “ Biz, İstanbul için varız. Ve İstanbul'a hizmet etmek, bizim severek yaptığımız görevimiz. Kutsal gördüğümüz görevlerimizi, hiçbir bahaneye sığınmadan, gece gündüz demeden, aksatmadan, büyük bir azim ve titizlikle sürdürüyoruz. Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

“KUTSAL BİR GÖREV BİLİNCİYLE VE AŞKLA ÇALIŞIYORUZ"
İBB hakkında çıkan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımlarına değinen Kazanasmaz şöyle devam etti: Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır.
Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesin de yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. İBB, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için şehir yaşamına dair sayısız hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan bir dünya şehri olan İstanbul'un gelişimi ve kalkınması için de öncü projeler üretmekte ve bunlar için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışmalar, hemşehrilerimizden ve şehrimizin misafirlerinden büyük takdir toplamakta, dünya çapındaki kuruluşlardan sayısız ödüller kazanmaktadır. Biz, bu güzel şehir için ideolojilerden, günübirlik çıkarlardan çok daha ötede, kutsal bir görev bilinciyle ve aşkla çalışıyoruz. Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul'a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz.

" 'İSRAF' KAVRAMINA SIKIŞTIRMA 'İNSAFSIZLIĞI' GÖSTERENLERİ KINIYORUZ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir dünya markası olduğunu ifade eden Kazanasmaz, “ İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma 'insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışanlardan görüntü
-Kazanasmaz açıklama
-Detaylar

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