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DHA İSTANBUL - İDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 08:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen Seferler şöyle:

Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45

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