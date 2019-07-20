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DHA İSTANBUL - İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 03:44 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - BAHÇELİEVLER'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler'de gece saatlerinde meydana geldi. 41 AAR 486 plakalı otomobili kullanan M.S isimli sürücü beraberindeki Ş.T. isimli kadın yolcu ile Eski Londra Asfaltı üzerinde giderken iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal etti. Bu sırada karşı yönden gelen 34 VY 5822 plakalı aracı kullanan Y.U. ise, Mehmet Akif Caddesi'nde yoluna devam ettiği sırada 41 AAR 486 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada M.S.'nin aracındaki kadın yolcu Ş.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kazayla ilgili iki sürücüden de bilgi aldı. Kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Polisin çalışması
- Genel ve detaylar

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