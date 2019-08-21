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DHA İSTANBUL - İKİTELLİ'DE BİR KOZMETİK FİRMASINA AİT DEPODA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 02:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi’nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi’nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar
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-Yangın söndürme çalışmasından görüntüler (canlı yayın)

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İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1)İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1)
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