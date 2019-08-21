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DHA İSTANBUL - İKİTELLİ'DE KOZMETİK FİRMASINA AİT İMALATHANEDE YANGIN (geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 03:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kozmetik firmasına ait imalathanede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kozmetik firmasına ait imalathanede yangın çıktı. İçerideki kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Marmara Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik firmasına ait 3 katlı imalathanesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, imalathanenin birinci katında başladı. Kimyasal maddelerin alev alması sonucu kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İmalathanedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binadan yükselen alevler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İçeride bulunan kimyasal maddelerin patlaması
-Genel ve detay görüntüler

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