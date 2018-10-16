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DHA İSTANBUL - İKİTELLİ'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA İkitelli'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
İkitelli'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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