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DHA İSTANBUL - İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: (TEKERLEK ÇARPAN ÇOCUK) GENEL DURUMU İYİYE GİDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Arnavutköy'de tekerlek çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

İstanbul DHA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Arnavutköy'de tekerlek çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaralanan Doğukan Ağım, 10 Temmuz tarihinde saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirilmiş olup, hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir" denildi.

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-Olayla ilgili görüntüler

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