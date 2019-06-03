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DHA İSTANBUL - İLÇE SEÇİM KURULLARINA "SEÇMEN ÜYE" İTİRAZLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA- YENİLENMESİNE karar verilen İstanbul Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde, herhangi bir talep, başvuru veya parti üyesi olmadıkları halde "sandık kurulu seçmen üyesi" olarak görevlendirilen kişilerden bazıları ilçe seçim kurullarına giderek itirazda bulundu.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA- YENİLENMESİNE karar verilen İstanbul Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde, herhangi bir talep, başvuru veya parti üyesi olmadıkları halde "sandık kurulu seçmen üyesi" olarak görevlendirilen kişilerden bazıları ilçe seçim kurullarına giderek itirazda bulundu.
Polis tarafından "sandık kurulu seçmen üyesi" olduklarına dair kendilerine tebligat yapılanlardan biri de Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde oturan Onur Mehmetağaoğlu. Mehmetağaoğlu, bugün Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek itirazda bulundu. Mehmetağaoğlu, "Polis tarafından dün itibariyle evime 23 Haziran seçimlerinde sandık kurulu seçmen üye olarak göreve atandığıma dair bir belge getirildi. Benim de böyle bir talebim, isteğim olmadığı için buna istinaden Yüksek Seçim Kurulu'nu aradım. Kendileri göreve katılmamam durumunda herhangi bir problem olmayacağını söylediler. Ve ayrıca kanunun 298. maddesinde böyle bir hususun olduğunu belirttiler. Fakat ben ilgili maddeye baktığımda, 'Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez veya sandık başında oy vermeye başlamadan önce veya oy verme sırasında sandık kuruluna dahil üyelerin bir ya da birkaçı görevini yapmazsa ceza hükümleri saklı kalmak üzeredir' diye bilgi olduğu için gelerek buradan yazılı görev belgesini almadığıma dair evrak alarak imzalattım" dedi.
Görevlendirmenin nasıl yapıldığı sorusuna ise Onur Mehmetağaoğlu, "Benim herhangi bir başvurum veya talebim olmadı. Başkan hakim tarafından rastgele seçildiğini söylediler. Herhangi bir siyasi parti üyeliğim yok şu an. Herhangi bir ceza yaptırımı olmayacağı için buna gerek olmadığını söylediler ama ben 298'deki yazı için bu yazıyı almaya kendime görev addettim. Gazetelerde ve internet sayfalarında okuduğuma göre okuma yazma bilmeyen insanlara bile bu evrağın gittiği söyleniyor" diye konuştu.

"BU BELGENİN HERHANGİ BİR ZORUNLUĞU YOK"
Beyoğlu'nda oturan İrfan Aleşgür de itiraz için Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Aleşgür, "Beni görevli olarak tayin etmişler. Ben de o gün görevimi yapamayacağımı, oyumu kullandıktan sonra tatile gitmem gerektiğini söyledim. Onlar da 'bu belgenin herhangi bir zorunluluğu yok, oyunuzu kullandıktan sonra gidebilirsiniz. Eğer isterseniz orada kalıp belli bir ücret karşılığında sandıkta yardımcı olabilirsiniz' dediler. Herhangi bir cezai uygulaması yokmuş. Kağıdın herhangi bir zorunluluğu yok. İtiraz edilecek bir durum yok. Çok zorunlu bir şey değil. Bu evrakla isterseniz görev yapabilirsiniz, görev yapmazsanız da bir cezası da yok. Bana verdikleri kağıtta saat 07.00'da kimliğimizle birlikte orada olmamız gerektiği yazıyor" dedi.

SEÇMEN ÜYE YAZISI
Bir çok kişiye bilgili olmadan gönderilen görevlendirme yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi nedeniyle ...nolu sandıkta sandık kurulu seçmen üye olarak atanmış bulunmaktasınız. Kayıtlı olduğunuz sandık dışında başka bir sandıkta görevlendirilmişseniz, kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanamayacağınızdan seçmen bilgi kağıdı ile T.C. kimlik no.lu ve fotoğraflı kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekliliği 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca tebliğ olunur" ifadelerine yer verildi. Öte yandan okuma-yazma bilmeyenlerden de atama yapıldığı iddiaları üzerine yetkililer, sandık kurulunda bir başkan, bir memur üye dışında 5 partinin seçmen üye listesi sunması gerekirken, eksik bildirilen üyeler yerine kanun gereği ilçe seçim kurulu başkanlarınca kurayla 'seçmen üye' belirlendiğini kaydettiler.

Görüntü Dökümü
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-Onur Mehmetağaoğlu konuşması
-İrfan Aleşgür konuşması
-Genel ve detaylar

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