DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU: 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYORUZ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Beykoz'da devam ediyor. İmamoğlu, “Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan'ı iple çekiyoruz" dedi.

İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne gelen Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerine Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde başladı. İmamoğlu'na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti. Ziyaret sırasında yaşlı bir kadının ayakta kaldığını gören İmamoğlu, bu kişiyi kendi sandalyesine davet etti

“İSTANBUL'U TÜMÜYLE ELE ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Dernekte vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, “İstanbul'u biz tümüyle ele almak için yola çıktık. Hiçbir ilçesi üvey evlat durumda ya da zihinlerde başka hesapların döndüğü bir ilçe konumunda olmayacak. Toplumun vicdanına ve adaletine ben çok inanıyorum. Sizin Beykoz'daki varlığınızı, tüm hassasiyetinizi, mülkiyet hakkınızdan tutun, buradaki yaşam hakkınıza varıncaya kadar, sizin buradaki sosyal yaşam kalitenizden tutun, gençlerinizin sağlıklı ortama kavuşmasına kadar tüm vicdanımla, tüm adaletim ile söylüyorum ki Beykoz'un tüm sorunları ve tüm Beykozlular bize emanet. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmasında tanzim satışlarını eleştiren İmamoğlu, “Sabah Kavacık'tan dönüş yaparken bir tanzim satış yerine denk geldik Orada 100 kişi sırada beliyor. Çadır saat 10.00'da açılacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sırada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. Vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde erişsin, zira bu bizim projelerimiz arasında var" diye konuştu.