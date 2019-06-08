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DHA İSTANBUL - İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİ, 3 SAATTE İKNA EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi, olay yerine gelen müzakereci polislerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi, olay yerine gelen müzakereci polislerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.

Bindiği taksi ile saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen kişi, bir anda taksiden inerek korkuluklara koştu. Taksi şoförünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından 23.00 sıralarında intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirdi. Korkuluklardan indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köprüde oluşan trafik
-İntihar girişiminde bulunan şahıs
-Olay yerinde polislerin tedbir alması
-Kuzguncuk sahilinden köprüdeki çalışmaların görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

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